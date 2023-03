In Spagna i salari crescono poco | in Italia per nulla Cosa accomuna e cosa distingue i due mercati del lavoro

(Di sabato 25 marzo 2023) Una pandemia, una guerra in Europa, una crisi energetica, un’inflazione a doppia cifra che ha fatto schizzare i prezzi della spesa alimentare e della benzina. L’economia mondiale ha affrontato in questi ultimi anni eventi imprevedibili. E chi più ne ha sofferto sono stati i cittadini: mentre l’inflazione aumentava in tutta Europa e i prezzi a lievitavano, gli stipendi in paesi comesono cresciuti solo timidamente o per. A novembre 2022, l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (Ine) ha pubblicato i dati suidel paese iberico. Dal rapporto si legge che nel 2021 ilo medio inè stato di 2.086 euro lordi al mese (circa 1.670 euro netti, 25.000 lordi annuali). Questa cifra, oltre a essere la più alta della serie storica dal 2006 a oggi, ...

Schaefer ha detto che le economie di scala e la produzione delle auto in, dove isono relativamente più bassi rispetto ad altri paesi europei, aiuteranno a mantenere bassi i costi. ...Siamo tutti proletari e mi chiedo come vivano coloro, magari dipendenti in "cooperative", conmedi orari lordi al 5.5. euro. Qui non si tratta di andare in, Francia, Germania, la stessa ......"il salario minimo legale o iinferiori fissati dai contratti collettivi sono troppo bassi rispetto al salario medio e non garantiscono un tenore di vita dignitoso". In Francia, Italia,,...

Dal rapporto si legge che nel 2021 il salario medio in Spagna è stato di 2.086 euro lordi al mese (circa 1.670 euro netti, 25.000 lordi annuali). Questa cifra, oltre a essere la più alta della serie ...Le automobili a ioni di litio di piccola taglia saranno costruite presso lo stabilimento di Martorell e di Pamplona (Spagna) ...