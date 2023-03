In quali città italiane si dicono più parolacce? Ecco la classifica (Di sabato 25 marzo 2023) Ogni anno gli italiani si trovano a consultare numerose classifiche stilate per i motivi più disparati. Preply, piattaforma di apprendimento di lingue a livello globale, ha realizzato una classifica per “premiare” la città italiana con più imprecazioni dette nell’arco della giornata. Ad ottenere il primo posto Venezia con una media di 19 parolacce al giorno. Al secondo posto troviamo Brescia (a pari merito con Padova) con una media di 17 imprecazioni. Terzo posto riservato a Genova, con 14 improperi al giorno. La classifica prosegue con Messina al quarto posto (12 parolacce giornaliere), Milano (11) e a pari merito Firenze e Torino con 9 imprecazioni giornaliere. Negli ultimi posti della classifica troviamo Trieste e Roma (8 parolacce al giorno), Modena (7), Catania, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Ogni anno gli italiani si trovano a consultare numerose classifiche stilate per i motivi più disparati. Preply, piattaforma di apprendimento di lingue a livello globale, ha realizzato unaper “premiare” laitaliana con più imprecazioni dette nell’arco della giornata. Ad ottenere il primo posto Venezia con una media di 19al giorno. Al secondo posto troviamo Brescia (a pari merito con Padova) con una media di 17 imprecazioni. Terzo posto riservato a Genova, con 14 improperi al giorno. Laprosegue con Messina al quarto posto (12giornaliere), Milano (11) e a pari merito Firenze e Torino con 9 imprecazioni giornaliere. Negli ultimi posti dellatroviamo Trieste e Roma (8al giorno), Modena (7), Catania, ...

