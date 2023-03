In Palestina ci si batte per sopravvivere nell’indifferenza del mondo. Come fa Alì (Di sabato 25 marzo 2023) di Stefano Bonanni L’aereo arriva nella notte e con lui l’ansia e la paura di vedersi negato l’accesso in Israele solo perché si è costretti a mentire. La dogana rappresenta una barriera per la verità. Qui non c’è posto per una neutralità che non cerca le cause del conflitto ma che cerca di convivere con le conseguenze. Per ottenere un visto turistico non si può dire di recarsi nei Territori occupati. Il lavoro di mistificazione della realtà comincia all’interno, ma per sostenere una menzogna così a lungo bisogna far si che tutti gli ingranaggi siano al posto giusto, dall’ultimo impiegato di Tel Aviv alla giovane soldatessa che mi ritrovo davanti; capelli chiari, dai lineamenti forti, stivali neri e uniforme verde, dall’aspetto non penseresti mai che possa imbracciare un fucile, ma qui se la guerra è psicologica la tensione la respiri per davvero. Anche se sai di non fare nulla di male ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) di Stefano Bonanni L’aereo arriva nella notte e con lui l’ansia e la paura di vedersi negato l’accesso in Israele solo perché si è costretti a mentire. La dogana rappresenta una barriera per la verità. Qui non c’è posto per una neutralità che non cerca le cause del conflitto ma che cerca di convivere con le conseguenze. Per ottenere un visto turistico non si può dire di recarsi nei Territori occupati. Il lavoro di mistificazione della realtà comincia all’interno, ma per sostenere una menzogna così a lungo bisogna far si che tutti gli ingranaggi siano al posto giusto, dall’ultimo impiegato di Tel Aviv alla giovane soldatessa che mi ritrovo davanti; capelli chiari, dai lineamenti forti, stivali neri e uniforme verde, dall’aspetto non penseresti mai che possa imbracciare un fucile, ma qui se la guerra è psicologica la tensione la respiri per davvero. Anche se sai di non fare nulla di male ...

