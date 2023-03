In 24 ore sbarchi senza sosta di migranti tra Sicilia e Calabria (Di sabato 25 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il mediterraneo. Numeri da record a Lampedusa dove in 24 ore si sono registrati oltre 20 sbarchi per un totale di circa mille migranti. Salvataggi anche nel siracusano e in particolar modo ad Augusta. La nave Diciotti è invece diretta a Pozzallo con un carico di circa 400 migranti tratti in salvo. La Guardia Costiera è intervenuta nella giornata di ieri sul mar Ionio. In area SAR italiana, due pescherecci con migranti a bordo sono stati soccorsi da 4 motovedette, nave Diciotti, nave Aringhieri e l'aereo ATR42 della Guardia Costiera.Soccorsi di migranti anche al largo di Pantelleria, in particolare tunisini, arrivati con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Continuanoglidisulle coste italiane e i soccorsi in tutto il mediterraneo. Numeri da record a Lampedusa dove in 24 ore si sono registrati oltre 20per un totale di circa mille. Salvataggi anche nel siracusano e in particolar modo ad Augusta. La nave Diciotti è invece diretta a Pozzallo con un carico di circa 400tratti in salvo. La Guardia Costiera è intervenuta nella giornata di ieri sul mar Ionio. In area SAR italiana, due pescherecci cona bordo sono stati soccorsi da 4 motovedette, nave Diciotti, nave Aringhieri e l'aereo ATR42 della Guardia Costiera.Soccorsi dianche al largo di Pantelleria, in particolare tunisini, arrivati con ...

