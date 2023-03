Imprese, un congresso a Varese per fare business tra Italia e Svizzera (Di sabato 25 marzo 2023) “La stabile organizzazione ed il nuovo accordo bilaterale ITA-CH”. Questo il titolo del congresso aperto a tutti organizzato nel pomeriggio di giovedì 30 marzo 2023, a partire dalle ore 17, presso la Sala Campiotti del Palazzo della Camera di Commercio di Varese in Piazza Monte Grappa 5. Si tratta della settima edizione dell’evento organizzato da Varese Professionisti in collaborazione con lo Studio Giallo & Co. (www.studiogiallo.eu), il patrocinio del Centro Studi Villa Negroni di Vezia e la sponsorizzazione di BCC, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, fiduciaria Mega SA, Think Srl, Computer Set Srl. Per iscriversi è sufficiente registrarsi online al link https://bit.ly/3JBhOyC . Il programma prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 16.30, la discussione dei relatori tra le 17 e le 20 e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) “La stabile organizzazione ed il nuovo accordo bilaterale ITA-CH”. Questo il titolo delaperto a tutti organizzato nel pomeriggio di giovedì 30 marzo 2023, a partire dalle ore 17, presso la Sala Campiotti del Palazzo della Camera di Commercio diin Piazza Monte Grappa 5. Si tratta della settima edizione dell’evento organizzato daProfessionisti in collaborazione con lo Studio Giallo & Co. (www.studiogiallo.eu), il patrocinio del Centro Studi Villa Negroni di Vezia e la sponsorizzazione di BCC, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, fiduciaria Mega SA, Think Srl, Computer Set Srl. Per iscriversi è sufficiente registrarsi online al link https://bit.ly/3JBhOyC . Il programma prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 16.30, la discussione dei relatori tra le 17 e le 20 e ...

