(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - La morte indi Stefano Dal Corso è un vero e proprio giallo. Il presuntodel 43enne - trovato cadavere nel penitenziario Casa Massama di Oristano, in Sardegna, il 12 ottobre scorso - non convince ladell'uomo che si è affidata all'avvocato Armida Decina e al medico legale Cristina Cattaneo, il consulente forense che ha lavorato alla risoluzione dei delitti più conosciuti in Italia: dall'omicidio di Serena Mollicone al caso di Stefano Cucchi. Ladi Oristano, nonostante le tre istanze presentate dall'avvocato Decina, ha deciso di chiedere l'archiviazione del fascicolo aperto con ipotesi di omicidio colposo. Secondo l'ipotesi di chi ha svolto le indagini, dunque, non c'è alcun dubbio: Stefano, nato e cresciuto nel quartiere romano Tufello, si èalla grata ...

'Mio fratello è morto nel carcere di Oristano, dove si trovava per un processo. E' morto, mi hanno detto al telefono. Eppure lui non aveva alcun motivo di togliersi la vita, mai aveva manifestato l'intenzione di ...'

'Mio fratello è morto neldi Oristano, dove si trovava per un processo. E' morto, mi hanno detto al telefono. Eppure lui non aveva alcun motivo di togliersi la vita, mai aveva manifestato l'intenzione di ...'Mio fratello è morto neldi Oristano, dove si trovava per un processo. E' morto, mi hanno detto al telefono. Eppure lui non aveva alcun motivo di togliersi la vita, mai aveva manifestato l'intenzione di ...'Mio fratello è morto neldi Oristano, dove si trovava per un processo. E' morto, mi hanno detto al telefono. Eppure lui non aveva alcun motivo di togliersi la vita, mai aveva manifestato l'intenzione di ...

Impiccato in carcere. Per la procura non è suicidio, ma la famiglia non si arrende AGI - Agenzia Italia

Secondo l'ipotesi di chi ha svolto le indagini, dunque, non c'è alcun dubbio: Stefano, nato e cresciuto nel quartiere romano Tufello, si è impiccato alla grata davanti la finestra, proprio sopra il ...il 43enne morto nel carcere di Oristano il 12 ottobre dello scorso anno. Le guardia carcerarie lo hanno trovato impiccato. “Mi hanno mandato solo delle foto, poche e in cui tra l’altro era vestito, ...