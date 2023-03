(Di sabato 25 marzo 2023) Erano ai Musei Vaticani da due secoli e sono stati presentati venerdì in una cerimonia al Museo dell'Acropoli di Atene

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il Vaticano ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone - DiabloRoma : RT @ilpost: Il Vaticano ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone - PerlediMitirda : RT @ilpost: Il Vaticano ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone - antlan1 : RT @ilpost: Il Vaticano ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone - ADM_assdemxmi : RT @ilpost: Il Vaticano ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone -

Il ConcilioII, a seguito del Movimento liturgico, haall'assemblea una centralità celebrante. Era una necessità urgente, la dimensione comunitaria era certamente quella più in ...... tomisti, tutioristi, probabilisti, tutte legittime) da valutare e discutere, utilizzando il ConcilioII. Il quale con "Gaudium et Spes ", al numero 50, haai coniugi la libertà ...Nello stesso giorno un Tribunale hail posto di lavoro a un operaio che si era messo in ... ma è una sfida senza precedenti (recenti) ale al Papato di Roma. Anni fa Bergoglio inviò ...

Emanuela Orlandi, la storia della “trattativa tra Vaticano e Procura per restituire il corpo” Il Riformista

Città del Vaticano - «In Italia il celibato sacerdotale è molto raro che i preti lo rispettino». L'Associazione dei Preti Sposati che rappresenta poco meno di 5 ...Da tempo i maggiori musei al mondo, soprattutto quelli che contengono opere di arte etnografica, da tempo si interrogano se e quando restituire i manufatti di epoca coloniale trafugata o ...