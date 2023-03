Il tris di Lukaku lancia il Belgio: Big Rom torna al gol in nazionale, batte Ibra e chiama l’Inter | Primapagina (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-24 23:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Riecco Romelu Lukaku. Dopo un anno e mezzo, il gigante belga torna a segnare in nazionale. L’ultima volta che Big Rom aveva esultato con il Belgio era il 7 ottobre 2021, nella semifinale di Nations League persa dai Diavoli Rossi contro la Francia. Oggi, dopo il fallimento Mondiale, un gran ritorno con tripletta d’autore contro la Svezia di Ibrahimovic (in campo nei minuti finali), nella gara inaugurale del gruppo per le qualificazioni a Euro 2024. TRIPLETTA DA URLO – Big Rom è stato mattatore contro gli svedesi, protagonista assoluto della gara. Alla Friends Arena di Solna ha sbloccato il match al 35’, con un bel colpo di testa sul cross di Dodi Lukebakio. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-24 23:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Riecco Romelu. Dopo un anno e mezzo, il gigante belgaa segnare in. L’ultima volta che Big Rom aveva esultato con ilera il 7 ottobre 2021, nella semifinale di Nations League persa dai Diavoli Rossi contro la Francia. Oggi, dopo il fallimento Mondiale, un gran ritorno con tripletta d’autore contro la Svezia dihimovic (in campo nei minuti finali), nella gara inaugurale del gruppo per le qualificazioni a Euro 2024. TRIPLETTA DA URLO – Big Rom è stato mattatore contro gli svedesi, protagonista assoluto della gara. Alla Friends Arena di Solna ha sbloccato il match al 35’, con un bel colpo di testa sul cross di Dodi Lukebakio. ...

