Il successo di Irma Testa | medaglia d’oro ai mondiali di boxe a Nuova Delhi

(Di sabato 25 marzo 2023) L’italianaè campionessa del mondo neidi. Nel finale di categoria dei 57 chili, aha battuto la kazaka Karina Ibragimova.aveva battuto Ibragimova anche a dicembre, quando aveva iniziato la carriera come professionista. Per lariceverà un premio di 100mila dollari. La storia di, originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è sempre stata segnata da grandi successi e momenti di crisi (lei stessa ha ammesso di avere problemi di ansia e depressione): a Tokyo 2020 è stata la prima italiana a vincere la primaolimpica del pugilato femminile italiano. Per l’atleta campana, soprannominata «Butterfly», ...