Il rugby della Nazionale femminile è ostinato e sensibile. Parla Elisa Giordano (Di sabato 25 marzo 2023) È il capitano della Nazionale italiana di rugby femminile. E così è il simbolo di quel movimento che nel 2006 contava 600 giocatrici e oggi 9mila, la bandiera di quella squadra arrivata nei quarti di finale della Coppa del mondo 2022 (il livello più alto mai raggiunto da qualsiasi Nazionale italiana di rugby), quinta nella graduatoria mondiale (idem), pronta ad affrontare il Sei Nazioni (dal 25 marzo al 29 aprile, il primo incontro domenica 26 marzo alle 16 contro la Francia al Lanfranchi di Parma). Elisa Giordano, 32 anni, veneta di Mirano, laureata in Terapia occupazionale, terza centro del Valsugana campione d’Italia, 60 “caps” – presenze ufficiali – in maglia azzurra. rugby, eredità o casualità? “Curiosità, o ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 marzo 2023) È il capitanoitaliana di. E così è il simbolo di quel movimento che nel 2006 contava 600 giocatrici e oggi 9mila, la bandiera di quella squadra arrivata nei quarti di finaleCoppa del mondo 2022 (il livello più alto mai raggiunto da qualsiasiitaliana di), quinta nella graduatoria mondiale (idem), pronta ad affrontare il Sei Nazioni (dal 25 marzo al 29 aprile, il primo incontro domenica 26 marzo alle 16 contro la Francia al Lanfranchi di Parma)., 32 anni, veneta di Mirano, laureata in Terapia occupazionale, terza centro del Valsugana campione d’Italia, 60 “caps” – presenze ufficiali – in maglia azzurra., eredità o casualità? “Curiosità, o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rugbymeet : Torna il Top10 con la “finale salvezza” e molto altro Presentazione e formazioni della 15° #Top10 #rugby - Rugbymeet : Zebre a un passo dal sogno della prima vittoria della stagione. Gli Highlights della sfida persa con Cardiff 30-34… - romi_andrio : RT @Open_gol: Il co-fondatore del club Walter Rista, nominato Commendatore della Repubblica nel 2021: «Una pessima notizia per tutti noi» h… - Open_gol : Il co-fondatore del club Walter Rista, nominato Commendatore della Repubblica nel 2021: «Una pessima notizia per tu… - biscone69 : RT @MaoistiN: ..non so se è il richiamo della birra o del campo verde in erba.. #Zebre @ZebreParma #Rugby #Cardiff @Cardiff_Rugby https://… -