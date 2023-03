Il ritorno senza ansia di Diodato con l’album “Così speciale” (Di sabato 25 marzo 2023) C'è tanta umanità, poesia e emozioni in "Così speciale" il nuovo album di Diodato che dopo il travolgente successo del precedente lavoro "Che Vita Meravigliosa" si racconta in un modo nuovo. "Proprio perché col lavoro precedente ho vinto tutti i premi possibili, ho già vinto quello che potevo vincere non ho ansia, anche perché mi sento molto rappresentato da quello che c'è, sento il respiro che ha questo album".Un lavoro fortemente autobiografico, che nasce da tanti incontri e dall'esigenza di vivere intensamente, con dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, che appartengono a lui ma che parlano a tutti. "La musica deve abbattere tutte le barriere possibili, deve essere una mano tesa verso qualcun altro e mi piace pensare a queste canzoni come un dialogo con chi verrà ad ascoltare".Troppo spesso incasellato ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 marzo 2023) C'è tanta umanità, poesia e emozioni in "" il nuovo album diche dopo il travolgente successo del precedente lavoro "Che Vita Meravigliosa" si racconta in un modo nuovo. "Proprio perché col lavoro precedente ho vinto tutti i premi possibili, ho già vinto quello che potevo vincere non ho, anche perché mi sento molto rappresentato da quello che c'è, sento il respiro che ha questo album".Un lavoro fortemente autobiografico, che nasce da tanti incontri e dall'esigenza di vivere intensamente, con dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, che appartengono a lui ma che parlano a tutti. "La musica deve abbattere tutte le barriere possibili, deve essere una mano tesa verso qualcun altro e mi piace pensare a queste canzoni come un dialogo con chi verrà ad ascoltare".Troppo spesso incasellato ...

