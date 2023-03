“Il problema di Massimo Troisi era la lingua, non si capiva, ci inventammo la ripetizione delle battute” (Di sabato 25 marzo 2023) Repubblica intervista il produttore cinematografico Fulvio Lucisano l’uomo che lanciò Massimo Troisi sul grande schermo. Lei passa per lo scopritore di Troisi al cinema. «Me lo fece conoscere Mauro Berardi il produttore cinematografico. Troisi si esibiva al Teatro Tenda con Lello Arena ed Enzo Decaro». Ebbe subito la convinzione che potesse funzionare anche al cinema? «Sì, il problema era rappresentato dalla lingua di Massimo. Ricordo che ne parlai casualmente con il mio agente in Piemonte, che mi gelò: “Non lo capisco neanch’io che sono napoletano”». Come risolveste? «Mi venne l’idea di fargli ripetere le cose più volte, “se le ripeti tre volte vedrai che ti capiranno tutti”, gli spiegai. Alla fine quelle ripetizioni divennero un marchio di fabbrica». Com’era ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Repubblica intervista il produttore cinematografico Fulvio Lucisano l’uomo che lanciòsul grande schermo. Lei passa per lo scopritore dial cinema. «Me lo fece conoscere Mauro Berardi il produttore cinematografico.si esibiva al Teatro Tenda con Lello Arena ed Enzo Decaro». Ebbe subito la convinzione che potesse funzionare anche al cinema? «Sì, ilera rappresentato dalladi. Ricordo che ne parlai casualmente con il mio agente in Piemonte, che mi gelò: “Non lo capisco neanch’io che sono napoletano”». Come risolveste? «Mi venne l’idea di fargli ripetere le cose più volte, “se le ripeti tre volte vedrai che ti capiranno tutti”, gli spiegai. Alla fine quelle ripetizioni divennero un marchio di fabbrica». Com’era ...

