“Il prezioso cammino di Dante – La Divina Commedia nei gioielli di Percossi Papi“ (Di sabato 25 marzo 2023) L’Ambasciata d’Italia a Madrid, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiano di Madrid, presenta la mostra di gioielli , con opere provenienti dall’atelier dell’illustre gioielliere italiano Diego Percossi Papi. L’artista e la sua famiglia sono rinomati in tutto il mondo per la creazione Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) L’Ambasciata d’Italia a Madrid, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiano di Madrid, presenta la mostra di, con opere provenienti dall’atelier dell’illustreere italiano Diego. L’artista e la sua famiglia sono rinomati in tutto il mondo per la creazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloPiggi : Casa de la Panaderia, Sala Bovedas Plaza Mayor, Madrid 24 marzo – 19 aprile 2023 MADRID - L'Ambasciata d'Italia a M… - ginugiola : RT @AiseStampa: “Il prezioso cammino di Dante - La Divina Commedia nei gioielli di Percossi Papi” in mostra a Madrid - italienspr : RT @AiseStampa: “Il prezioso cammino di Dante - La Divina Commedia nei gioielli di Percossi Papi” in mostra a Madrid - LucillaGiannot1 : RT @SalaLettura: Il linguaggio è la vita, senza sarebbe qualcos’altro. Quando cammino in un bosco cammino tra le sue parole. Poi c’è il tem… - iicmadrid : RT @AiseStampa: “Il prezioso cammino di Dante - La Divina Commedia nei gioielli di Percossi Papi” in mostra a Madrid -