Il prevedibile flop di Meloni sui migranti al Consiglio europeo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 marzo 2023) Come era bello sparare cannonate a salve contro i barconi deie contro l’Europa che se ne fregava dell’Italia alle prese con gli sbarchi continui sulle nostre coste, con le centinaia di morti in mare, con le ghirlande affidate alle onde dal Papa. Era facile scalare le graduatorie dei consensi a colpi di blocchi navali, visite ai fili spinati di Vicktor Orbán fatte, a onor del vero, da Matteo Salvini e non da Giorgia. La quale però andava, anche lei, in pellegrinaggio a Varsavia che è paladina, insieme agli amici di Visegrad, dell’Europa non solidale e accanita difensore del voto all’unanimità per tenere l’Unione Europa ostaggio su questioni rilevanti. Era bello, perché il gioco del libero arbitrio della propaganda ora ce l’ha Elly Schelin, mentre la presidente deldeve accontentarsi di due righe a pagina 9 ...