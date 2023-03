Il presidente del Barcellona Joan Laporta sul possibile ritorno di Lionel Messi: vedremo (Di sabato 25 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il presidente del Barcellona Joan Laporta non ha escluso un romantico ritorno al club per Lionel Messi, ma afferma che il rapporto con l’attaccante del PSG deve migliorare affinché ciò accada. Messi ha lasciato il Barcellona per il Parigi nell’estate del 2021 sotto una nuvola perché i blaugrana non potevano permettersi di tenerlo, ma crescono le speculazioni su un possibile ritorno dopo la recente uscita del PSG dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. L’attaccante argentino ha firmato un biennale con il PSG, con opzione per un’ulteriore stagione al Parco dei Principi, ma sembra improbabile che prolunghi il suo periodo con i campioni di Francia. “Lui ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ildelnon ha escluso un romanticoal club per, ma afferma che il rapporto con l’attaccante del PSG deve migliorare affinché ciò accada.ha lasciato ilper il Parigi nell’estate del 2021 sotto una nuvola perché i blaugrana non potevano permettersi di tenerlo, ma crescono le speculazioni su undopo la recente uscita del PSG dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. L’attaccante argentino ha firmato un biennale con il PSG, con opzione per un’ulteriore stagione al Parco dei Principi, ma sembra improbabile che prolunghi il suo periodo con i campioni di Francia. “Lui ...

