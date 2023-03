Il Ponte sullo Stretto vale un anno di reddito di cittadinanza Salvini affonda Conte

(Di sabato 25 marzo 2023) Milano, 25 mar. (askanews) - "Pensate che ilcosta come undidi. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese, che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto quel risparmio ambientale ". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel suo intervento alla scuola politica del partito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - fattoquotidiano : Gli annunci reiterati di Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto di Messina non vanno presi per novità di rilievo po… - LegaSalvini : ++ “Vespa vola” col Ponte sullo Stretto: grande successo per Salvini e lo storico plastico ++ Gli italiani attendo… - selishardliquor : RT @appointedluke: - priorità del paese sono andare per show a presentare il plastico del ponte sullo stretto o ridurre ancora di più quel… - EugeniaTimpano : RT @LegaSalvini: ++ “Vespa vola” col Ponte sullo Stretto: grande successo per Salvini e lo storico plastico ++ Gli italiani attendono con… -

"Pensate che ilStretto costa come un anno di Reddito di cittadinanza. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese, che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto ...... ha svelato i costi del progetto che vuole unire Calabria e Sicilia, tirando in ballo una misura sociale ormai abolita dal governo di centrodestra: 'IlStretto costa come un anno di ...Tra le opere a cui allude c'è ilStretto, la cui fattibilità è stata sancita dal decreto approvato in Cdm solo pochi giorni fa. "Costa come un anno di reddito di cittadinanza. Credo che i ...

Se fai sbagli, ma dall'orrore può nascere qualcosa di buono". Non ha mancato di dedicare spazio a un tema a lui molto caro, il Ponte sullo stretto: secondo le sue previsioni i costi saranno ..."Come fai - ha aggiunto - a dire che la flat tax, le opere pubbliche e il ponte sullo stretto non sono le priorità Non occorre uno scienziato". La riforma fiscale varata dal governo, spiega il ...