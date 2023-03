Il patto tra Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca: «Difesa aerea unificata contro la Russia» (Di sabato 25 marzo 2023) Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca si organizzano per creare una Difesa aerea unificata nei confronti della Russia. I comandanti delle forze armate dei paesi nordici hanno firmato una lettera d’intenti. Con l’obiettivo di operare sulla base delle modalità operative già note nell’ambito della Nato, secondo quanto dichiarato ieri dalle forze armate dei quattro Paesi. La decisione di integrare le forze aeree è stata innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ha detto alla Reuters il comandante delle forze aeree danesi, il maggiore generale Jan Dam, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa sul suo sito. La cooperazione comprenderà il comando e il controllo integrati, la pianificazione e l’esecuzione operativa, il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023)si organizzano per creare unanei confronti della. I comandanti delle forze armate dei paesi nordici hanno firmato una lettera d’intenti. Con l’obiettivo di operare sulla base delle modalità operative già note nell’ambito della Nato, secondo quanto dichiarato ieri dalle forze armate dei quattro Paesi. La decisione di integrare le forze aeree è stata innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ha detto alla Reuters il comandante delle forze aeree danesi, il maggiore generale Jan Dam, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa sul suo sito. La cooperazione comprenderà il comando e illlo integrati, la pianificazione e l’esecuzione operativa, il ...

