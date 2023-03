"Il nome del prossimo bomber del Milan": clamoroso ritorno in Italia (Di sabato 25 marzo 2023) Ci sarebbero Milano e il Milan nel futuro prossimo di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, 31 anni da compiere a ottobre, è attualmente in forza all'Atletico Madrid con contratto in scadenza nel 2024. Ma Paolo Maldini e Ricky Massara, assicura la Gazzetta dello Sport, sarebbero sulle sue tracce. L'ex attaccante di Real Madrid, Juventus (per 4 stagioni, in due bienni distinti) e Chelsea sarebbe stato individuato come l'attaccante di esperienza e qualità da affiancare al "vecchietto" Giroud (che ha sei anni in più di lui). Non solo giovani e giovanissimi, insomma, anche se proprio il reparto offensivo (con Ibrahimovic, Rebic e Origi, è sicuramente il reparto dei rossoneri più stagionato". L'ex cocco di Massimiliano Allegri in bianconero era stato utilizzato anche da esterno offensivo "tattico" a sinistra: una posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Ci sarebberoo e ilnel futurodi Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, 31 anni da compiere a ottobre, è attualmente in forza all'Atletico Madrid con contratto in scadenza nel 2024. Ma Paolo Maldini e Ricky Massara, assicura la Gazzetta dello Sport, sarebbero sulle sue tracce. L'ex attaccante di Real Madrid, Juventus (per 4 stagioni, in due bienni distinti) e Chelsea sarebbe stato individuato come l'attaccante di esperienza e qualità da affiancare al "vecchietto" Giroud (che ha sei anni in più di lui). Non solo giovani e giovanissimi, insomma, anche se proprio il reparto offensivo (con Ibrahimovic, Rebic e Origi, è sicuramente il reparto dei rossoneri più stagionato". L'ex cocco di Massimiliano Allegri in bianconero era stato utilizzato anche da esterno offensivo "tattico" a sinistra: una posizione ...

