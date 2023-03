Il New York Times sui problemi demografici dell’Italia: «Chi si prenderà cura dei loro anziani? Forse i robot» (Di sabato 25 marzo 2023) I problemi demografici del nostro Paese non sono certo una notizia. L’Italia è uno dei Paesi europei con il più basso tasso di natalità e, su un totale di circa 60 milioni di abitanti, più di 7 milioni sono over 75. Una situazione che ha ripercussioni su diversi ambiti della società. Uno di questi, racconta il New York Times, è la mancanza di badanti e collaboratori domestici. Il quotidiano statunitense ha pubblicato oggi un articolo a firma del suo corrispondente da Roma, Jason Horowitz, che indaga proprio questo fenomeno. Il titolo è già abbastanza esplicativo: «Chi si prenderà cura dei più anziani in Italia? I robot, Forse». L’analisi del New York Times parte da un dato: circa 3,8 milioni di ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Idel nostro Paese non sono certo una notizia. L’Italia è uno dei Paesi europei con il più basso tasso di natalità e, su un totale di circa 60 milioni di abitanti, più di 7 milioni sono over 75. Una situazione che ha ripercussioni su diversi ambiti della società. Uno di questi, racconta il New, è la mancanza di badanti e collaboratori domestici. Il quotidiano statunitense ha pubblicato oggi un articolo a firma del suo corrispondente da Roma, Jason Horowitz, che indaga proprio questo fenomeno. Il titolo è già abbastanza esplicativo: «Chi sidei piùin Italia? I». L’analisi del Newparte da un dato: circa 3,8 milioni di ...

