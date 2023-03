Il Napoli di Spalletti può superare il Grande Torino ed il suo record che risale a 75 anni addietro (Di sabato 25 marzo 2023) Gli azzurri possono entrare nella leggenda. Il Napoli di Spalletti infatti potrebbe riscrivere diversi record del massimo campionato italiano. Con questo ritmo, gli azzurri potrebbero superare i 102 punti della Juventus di Conte, ma non solo. C’è un record che risale a 75 anni e che nessuno è riuscito a superare, ma solo ad eguagliare. L’ha stabilito il Grande Torino nella stagione 1947/1948, quando vinse lo scudetto con ben 5 giornate d’anticipo. Nel corso della storia, sono riusciti a fare altrettanto anche la Fiorentina (1955/1956), l’Inter (2006/2007) e la Juventus (2018/2019) ma nessuno è mai andato oltre. Il Napoli potrebbe raggiungere questo importante traguardo, visto che al momento i punti di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 marzo 2023) Gli azzurri possono entrare nella leggenda. Ildiinfatti potrebbe riscrivere diversidel massimo campionato italiano. Con questo ritmo, gli azzurri potrebberoi 102 punti della Juventus di Conte, ma non solo. C’è unchea 75e che nessuno è riuscito a, ma solo ad eguagliare. L’ha stabilito ilnella stagione 1947/1948, quando vinse lo scudetto con ben 5 giornate d’anticipo. Nel corso della storia, sono riusciti a fare altrettanto anche la Fiorentina (1955/1956), l’Inter (2006/2007) e la Juventus (2018/2019) ma nessuno è mai andato oltre. Ilpotrebbe raggiungere questo importante traguardo, visto che al momento i punti di ...

