Il mondo del lavoro in Sardegna, dal post pandemia alle nuove opportunità (Di sabato 25 marzo 2023) Cagliari, 25 mar. (Adnkronos) - L'andamento del mercato del lavoro in Sardegna, come per tutto il Paese, negli ultimi anni ha subito notevoli ripercussioni dovute alla pandemia. Ma dopo un periodo di forti contrazioni, la ripresa è stata decisa, specie nel 2021, per poi arrestarsi nel 2022. Soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, la Sardegna non ha registrato indicatori occupazionali positivi. Alla parziale ripresa del mercato del lavoro registrata nel 2021 e nella prima parte del 2022 ha contribuito anche l'attuazione del PNRR, attraverso il Programma di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), che prevede diverse misure di supporto all'occupazione, specie per coloro che devono entrare nel mondo del lavoro o trovare nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Cagliari, 25 mar. (Adnkronos) - L'andamento del mercato delin, come per tutto il Paese, negli ultimi anni ha subito notevoli ripercussioni dovute alla. Ma dopo un periodo di forti contrazioni, la ripresa è stata decisa, specie nel 2021, per poi arrestarsi nel 2022. Soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, lanon ha registrato indicatori occupazionali positivi. Alla parziale ripresa del mercato delregistrata nel 2021 e nella prima parte del 2022 ha contribuito anche l'attuazione del PNRR, attraverso il Programma di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), che prevede diverse misure di supporto all'occupazione, specie per coloro che devono entrare neldelo trovare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - chetempochefa : Questa domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre avremo la fuoriclasse dello sci italiano, @goggiasofia, che ha da p… - teatrolafenice : ? «Sul fare del giorno le stelle sbiadiscono d’invidia vedendo emergere dalla nebbia gli incanti di Venezia» (Miecz… - lorenzfake : RT @callmefoxy__: ho rinunciato alla mia tazza per prendere questa a lui sono la miglior fidanzata del mondo lo posso dire? - pietropala : RT @Radio3tweet: Tutta la mia vita è stata dedicata a rappresentare sulla pagina il mondo come lo conosciamo e come lo condividiamo, ci ha… -