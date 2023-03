Il ministro Giorgetti: “Ispiratevi al meglio, e cercate sempre l’uomo” (Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. “Guardo i vostri visi e al Comandante Generale dico che la fiducia dello Stato nella Guardia di Finanza è ben riposta. Avete scelto i migliori”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha rivolto il suo augurio agli allievi che sabato mattina nella sede dell’Accademia hanno prestato il loro giuramento. Ospite d’onore, Giorgetti ha preso parte alla cerimonia per ribadire agli allievi del 122esimo Corso “Val d’Astico IV” e del 21esimo Corso “Orione II” l’importanza del loro lavoro di polizia economico-finanziaria nell’assicurare al Paese il mantenimento della legalità. “Voi conoscerete l’Italia operosa, ma pure quella che si arrangia o peggio tradisce le leggi che il Paese si è dato. Ma che abbiate a che fare col più bravo degli imprenditori o col più umile dei pescatori abituatevi a sentire il fervore, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. “Guardo i vostri visi e al Comandante Generale dico che la fiducia dello Stato nella Guardia di Finanza è ben riposta. Avete scelto i migliori”. Con queste parole ildell’Economia Giancarloha rivolto il suo augurio agli allievi che sabato mattina nella sede dell’Accademia hanno prestato il loro giuramento. Ospite d’onore,ha preso parte alla cerimonia per ribadire agli allievi del 122esimo Corso “Val d’Astico IV” e del 21esimo Corso “Orione II” l’importanza del loro lavoro di polizia economico-finanziaria nell’assicurare al Paese il mantenimento della legalità. “Voi conoscerete l’Italia operosa, ma pure quella che si arrangia o peggio tradisce le leggi che il Paese si è dato. Ma che abbiate a che fare col più bravo degli imprenditori o col più umile dei pescatori abituatevi a sentire il fervore, ...

