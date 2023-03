Il Ministro dell’economia argentina: «Per Retegui ci sono già cinque offerte» (Di sabato 25 marzo 2023) Sergio Massa, Ministro dell’economia argentino e molto vicino alla dirigenza del Tigre, ha parlato del futuro di Mateo Retegui Sergio Massa, Ministro dell’economia argentino e molto vicino alla dirigenza del Tigre, ha parlato del futuro di Mateo Retegui a Radio Mitre. PAROLE – «Mateo è stato convocato dalla nazionale italiana e per lui sono subito arrivati cinque diverse offerte, tutte nelle ultime tre settimane. Quindi è chiaro che un giocatore di 23 anni con doppia nazionalità possa andar via. Di queste cinque proposte, almeno quattro provengono dall’Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Sergio Massa,argentino e molto vicino alla dirigenza del Tigre, ha parlato del futuro di MateoSergio Massa,argentino e molto vicino alla dirigenza del Tigre, ha parlato del futuro di Mateoa Radio Mitre. PAROLE – «Mateo è stato convocato dalla nazionale italiana e per luisubito arrivatidiverse, tutte nelle ultime tre settimane. Quindi è chiaro che un giocatore di 23 anni con doppia nazionalità possa andar via. Di questeproposte, almeno quattro provengono dall’Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il ministro dell'Economia ha ammesso che sui mercati 'l'infezione può dilagare' ma 'i problemi che hanno avuto ad e… - marattin : Ci vediamo oggi a Milano per la presentazione del libro “Crescita economia e Meritocrazia” (di Codogno e Galli)la c… - nenerio : Dev'essere la stessa sinistra di competenti che ha fatto diventare ministro dell'economia uno storico, scarso per giunta - UrbimanoOrbi : @RaiTre @CorradoAugias @giorgiozanchini BANCHE CHE FALLISCONO: In caso di contagio bancario, il ministro dell'ECONO… - iloverome76 : @nomfup @borghi_claudio @ilfoglio_it Parlaci delle competenze della Schlein, di @gualtierieurope come ministro dell… -