Il Milan pensa ad Alvaro Morata: la situazione (Di sabato 25 marzo 2023) Alvaro Morata è finito nel mirino del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara pensano al calciatore spagnolo dell’Atletico Madrid per migliorare l’attacco rossonero. Il classe 1992, appena diventato il capitano della Roja, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato per la società Milanese. In attesa di definire ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)è finito nel mirino del: Paolo Maldini e Frederic Massarano al calciatore spagnolo dell’Atletico Madrid per migliorare l’attacco rossonero. Il classe 1992, appena diventato il capitano della Roja, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato per la societàese. In attesa di definire ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ?????? Il #Milan pensa al futuro e nel mirino c'è il crack del #Montpellier, classe 2003, 12 gol in Ligue 1, Elye Wah… - Eurosport_IT : ?? Idea Morata per il Milan ?? Morata piace anche alla Juve ?? Inter: riflettori su Aubameyang Questa l'edicola del… - sportli26181512 : Prime pagine 25 marzo: Milan e Juve su Morata, Inter su Aubameyang. Tocca alla Spagna, Nagelsmann-Tottenham: La gra… - infoitsport : Mercato Milan, per l’attacco si pensa ad un ex Juve: i dettagli - OdeonZ__ : Il Milan pensa a Morata: rivedi il meglio di Alvaro con la Juve -