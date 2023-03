Il greenwashing di Regione Fvg e A2A sulla centrale elettrica di Monfalcone

Leggi su tpi

(Di sabato 25 marzo 2023) In tempo di transizione ecologica le amministrazioni pubbliche e le grandi imprese private riescono a vedere il colore verde ovunque, anche dove a prevalere è il grigio. Lo sanno bene a, in provincia di Gorizia, dove laFriuli Venezia Giulia e il colosso multiservizi A2A stanno sbandierando la riconversione della localetermoa carbone come una rivoluzione green. Certo, l’abbandono del combustibile nero – peraltro obbligatorio per rispettare gli impegni sul Clima – è un’ottima notizia in termini di impatto ambientale. Peccato però che in questo caso il carbone sarà sostituito da un altro carburante fossile: il gas naturale. E che la potenza dell’impianto sarà quasi triplicata, con il risultato che rimarrà invariato il livello di emissioni annue di anidride carbonica e aumenteranno ...