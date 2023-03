Il grande passato e il precario futuro dello sci di velocità (Di sabato 25 marzo 2023) Conosciuto anche come chilometro lanciato, in cui gli umani vanno più veloci che in ogni altro sport privo di motori Leggi su ilpost (Di sabato 25 marzo 2023) Conosciuto anche come chilometro lanciato, in cui gli umani vanno più veloci che in ogni altro sport privo di motori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Camillamariani4 : @Salepepe15 No non lo sei,ed io ho capito in questi 3 anni che discutere coi tifosi è inutile, altrimenti avresti r… - ilpost : Il grande passato e il precario futuro dello sci di velocità - DejaUolly : @Antonella_O_O @italobocchino Pensate a che infanzia di merda avrà passato a scuola con quel cognome. Ovvio che abb… - lellinara : RT @PaolaCorb: L'Amore è abbastanza grande da includere una frase letta in un libro, la linea di un collo visto e desiderato tra la folla,… - yourblueyestell : Dio solo da quanto mi mancasse vedere Jimin ballare e mi è entrato talmente dentro con queste choreo che mi sono ri… -