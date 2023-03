Il governo vuole risolvere il caso Ballando con le stelle: l'ordine alla Rai (Di sabato 25 marzo 2023) Si riapre il caso Ballando con le stelle, la cui ultima edizione era finita al centro di una polemica legata alle votazioni social agli artisti in gara. Secondo quanto rivela l'Adnkronos, la Commissione per l'accesso della Presidenza del consiglio ha infatti accolto il ricorso presentato da Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ordinando di fatto alla Rai di mostrare alle due associazioni tutti gli atti relativi ai voti del pubblico. Ricostruendo la vicenda, all'indomani della chiusura del programma vinto da Luisella Costamagna, Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presentarono una formale istanza d'accesso alla Rai volta a conoscere tutti i risultati delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network. «Istanza che non entrava ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Si riapre ilcon le, la cui ultima edizione era finita al centro di una polemica legata alle votazioni social agli artisti in gara. Secondo quanto rivela l'Adnkronos, la Commissione per l'accesso della Presidenza del consiglio ha infatti accolto il ricorso presentato da Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ordinando di fattoRai di mostrare alle due associazioni tutti gli atti relativi ai voti del pubblico. Ricostruendo la vicenda, all'indomani della chiusura del programma vinto da Luisella Costamagna, Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presentarono una formale istanza d'accessoRai volta a conoscere tutti i risultati delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network. «Istanza che non entrava ...

