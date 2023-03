Il Fortore in lutto | un 39enne muore annegato nel Lago di Garda

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI primi lanci d’agenzia questa mattina alla buon’ora parlavano di un ‘turista campano’ deceduto in seguito ad un tuffo neldi. Identità imprecisata e provenienza idem. Nulla che lasciasse emergere ulteriori dettagli del decesso avvenuto in un ospedale di Brescia. A seguire il passare delle ore ha fatto luce su questa triste vicenda. Il ‘turista campano’ deceduto in Lombardia purtroppo è undi Montefalcone Valche da ormai sei anni si era trasferito al Nord dove viveva per ragioni di lavoro pur tenendo ben salde i suoi legami con il paese d’origine dove la notizia è stata appresa con grande sgomento e incredulità, gettando nello sconforto parenti e i tanti amici che risiedono nel centro fortorino. Si tuffa nele non riemerge, turista campano ...