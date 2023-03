Il duo Fresu-Marcotulli | la star Cècile Salvant | arriva il primo sold-out

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. “La prima volta che ci siamo conosciuti eravamo in Sardegna, erano gli anni ’80: Rita era giovanissima, suonava da Dio, era sensibile e bella. Rita mi diede una partitura scritta per pianoforte (ma la tromba ne necessita un’altra): suonai mezzo tono sotto rispetto alla tonalità del brano. Lei fu tanto gentile da non farmelo notare e da non ricordarmi questo episodio per molti, molti anni”. Paolo, ospite della quarantaquattresima edizione di Bergamo Jazz, non riesce a non mostrare l’amore, artistico, che prova per Rita, la first lady del piano jazz in Italia., trombettista di fama internazionale, direttore artistico della rassegna dal 2009 al 2011, ehanno realizzato insieme un incanto melodico, nella prima parte della serata di venerdì 24 marzo. “Rita ...