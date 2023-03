Il crollo di Deutsche Bank è un giallo Nessuno può stare tranquillo

(Di sabato 25 marzo 2023) "La vicenda diBank mi sembra affascinante. Ilin Borsa è avvenuto in assenza di qualsiasi nuova notizia. È come se gli investitori si fossero svegliati percorsi da una scossa: vendete tuttiBank, per carità". Lo afferma a Repubblica Barry Eichengreen, economista di Berkeley già consulente del Fmi. Segui su affaritaliani.it

Bank inatteso Adesso attenzione ai soldi sul conto corrente, perché in caso di fallimento lampo della banca si salvano solo a queste condizioni... causando undelle azioni e alimentando nuove preoccupazioni sul sistema finanziario Notizie ... il 24 Marzo le azioni dellaBank sono crollate di oltre il 7% alla Borsa di New York, ...Almeno perBank , per molto tempo il gigante dai piedi d'argilla che ha riempito per anni i suoi bilanci di derivati. Il colosso che aveva inseguito la chimera delle grandi banche d'...

Deutsche Bank, il crollo innescato dalla scommessa al ribasso dei fondi Usa sulle banche tedesche Corriere della Sera

Il crollo della Silicon Valley Bank, un calo del prezzo delle azioni del 90% in due settimane di First Republic Bank, una acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS per evitare una crisi più ampia, ...Gli investitori sono scettici sulla salute del settore bancario in generale. Le azioni di Deutsche Bank hanno subito un forte crollo venerdì, trascinando al ribasso altre importanti banche europee.