Il corteo anarchico a Venezia si è concluso senza incidenti (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Emergenza rientrata, corteo sciolto. Dopo giorni di tam tam in cui si prospettava la calata di 200 anarchici in città, pronti a manifestare, oggi in laguna ne sono arrivati un centinaio. La città, che ha vissuto un sabato da assedio, è stata in scacco fino all'ultimo momento. Esercenti hanno sprangato i locali di campo Santa Margherita, dove si prospettava l'arrivo dei facinorosi, ma non ci sono stati incidenti di rilievo. Un sabato (soleggiato) di lavoro perso e un dispositivo di sicurezza imponente che, fortunatamente, non è servito. Alla fine i circa 700 agenti impiegati non hanno avuto molto da fare, a parte una piccola carica in campo San Rocco, durata una quindicina di secondi, per respingere qualche abbozzo di protesta. "A Venezia la violenza non è passata, non passa e non passerà. Grazie alla prefettura, alle forze ... Leggi su agi (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Emergenza rientrata,sciolto. Dopo giorni di tam tam in cui si prospettava la calata di 200 anarchici in città, pronti a manifestare, oggi in laguna ne sono arrivati un centinaio. La città, che ha vissuto un sabato da assedio, è stata in scacco fino all'ultimo momento. Esercenti hanno sprangato i locali di campo Santa Margherita, dove si prospettava l'arrivo dei facinorosi, ma non ci sono statidi rilievo. Un sabato (soleggiato) di lavoro perso e un dispositivo di sicurezza imponente che, fortunatamente, non è servito. Alla fine i circa 700 agenti impiegati non hanno avuto molto da fare, a parte una piccola carica in campo San Rocco, durata una quindicina di secondi, per respingere qualche abbozzo di protesta. "Ala violenza non è passata, non passa e non passerà. Grazie alla prefettura, alle forze ...

