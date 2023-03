Il clima minaccia la raccolta di soia in Argentina e viceversa: unendo i puntini, il cerchio si chiude (Di sabato 25 marzo 2023) di Isabella Pratesi* Pericolosamente distratti da accadimenti che ci sembrano molto più interessanti e vicini rischiamo di non guardare con occhio critico ai numerosi segnali che, messi insieme, dimostrano quanto sapiens stia lavorando efficacemente alla propria fine. Tra le tante vicende vale la pena soffermarsi su quella relativa alla siccità che sta mettendo in ginocchio la produzione di soia in Argentina. Insieme al dovuto rammarico per un paese tormentato dalla storia e dalle crisi vorrei provare – come direbbero gli americani – a collegare i puntini: 1. L’Argentina è – ma soprattutto era – un paese ricchissimo di natura caratterizzata dalla presenza della seconda più grande foresta del Sud America: il Gran Chaco, cuore poco conosciuto di una biodiversità unica al mondo. Questa enorme distesa di alberi centenari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) di Isabella Pratesi* Pericolosamente distratti da accadimenti che ci sembrano molto più interessanti e vicini rischiamo di non guardare con occhio critico ai numerosi segnali che, messi insieme, dimostrano quanto sapiens stia lavorando efficacemente alla propria fine. Tra le tante vicende vale la pena soffermarsi su quella relativa alla siccità che sta mettendo in ginocchio la produzione diin. Insieme al dovuto rammarico per un paese tormentato dalla storia e dalle crisi vorrei provare – come direbbero gli americani – a collegare i: 1. L’è – ma soprattutto era – un paese ricchissimo di natura caratterizzata dalla presenza della seconda più grande foresta del Sud America: il Gran Chaco, cuore poco conosciuto di una biodiversità unica al mondo. Questa enorme distesa di alberi centenari ...

