Il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica Militare: ecco la data ed il programma completo (Di sabato 25 marzo 2023) Quest’anno si festeggiano i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare. Fondata nel 1923, è già passato un centenario in cui gli arei della nostra Difesa proteggo i cieli dell’Italia. Un secolo di storia della nostra Aeronautica Militare è un evento unico. Motivo per il quale lo Stato Maggiore sta organizzando per il 28 marzo 2023 l’apertura al pubblico di tutte le basi aeree. Da Nord a Sud il pubblico potrà vedere da vicino gli aerei e gli elicotteri dell’Aeronautica Militare che tutti i giorni solcano i cieli proteggendo lo spazio aereo nazionale e quello della NATO o intervengono a supporto della comunità civile in occasioni di calamità naturali, incidenti e trasporti sanitari. programma del 28 Marzo La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) Quest’anno si festeggiano i 100 anni. Fonnel 1923, è già passato unin cui gli arei della nostra Difesa proteggo i cieli dell’Italia. Un secolo di storia della nostra Aeronauticaè un evento unico. Motivo per il quale lo Stato Maggiore sta organizzando per il 28 marzo 2023 l’apertura al pubblico di tutte le basi aeree. Da Nord a Sud il pubblico potrà vedere da vicino gli aerei e gli elicotteriche tutti i giorni solcano i cieli proteggendo lo spazio aereo nazionale e quello della NATO o intervengono a supporto della comunità civile in occasioni di calamità naturali, incidenti e trasporti sanitari.del 28 Marzo La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica Militare: ecco la data ed il programma completo - lecodisavona : A Sanremo il fiore torna protagonista per rendere omaggio al celebre Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita - infoitinterno : A Sanremo il fiore torna protagonista per rendere omaggio al celebre Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita - imperianews_it : A Sanremo il fiore torna protagonista per rendere omaggio al celebre Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita - Naufraghi_e : Il commissario Beretta -