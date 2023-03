Il cardinale Tolentino de Mendonça sabato 25 marzo non sarà a Bergamo (Di sabato 25 marzo 2023) Salta la visita in città. Una leggera febbre ha costretto il porporato a rinunciare all’incontro in programma con i giovani. Tutte confermate le altre iniziative programmate per la giornata. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 marzo 2023) Salta la visita in città. Una leggera febbre ha costretto il porporato a rinunciare all’incontro in programma con i giovani. Tutte confermate le altre iniziative programmate per la giornata.

