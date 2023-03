Il cantante mascherato | anticipazioni della puntata del 25 marzo | stasera su Rai1

(Di sabato 25 marzo 2023) Tornasu, alle 21:25, Il, secondadel game show condotto da Milly Carlucci:, maschere e giuria Il, condotto da Milly Carlucci, torna25sualle 21:25. Il programma vede gareggiare personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Ecco ledi quello che vedremo, le maschere di questa edizione e la giuria. Al fianco di Milly Carlucci, in questa nuova edizione, cinque giudici d'eccezione: ai veteranitrasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a loro, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - infoitcultura : Retroscena e sbrocchi vip del Cantante Mascherato - infoitcultura : Il Cantante Mascherato 4, seconda puntata: chi sono gli investigatori e anticipazioni - infoitcultura : Il Cantante mascherato, bomba sulla Carlucci: 'Balle, tutta una finta' - infoitcultura : Anticipazioni Il Cantante Mascherato 2023 seconda puntata -

Il, condotto da Milly Carlucci, torna stasera 25 marzo su Rai1 alle 21:25. Il programma vede gareggiare personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Ecco le ...C'è grande curiosità anche per la maschera dei Colombi nella quarta edizione de Il, la cui seconda puntata andrà in onda questa sera, sabato 25 marzo 2023, come sempre a partire dalle 21.30 circa su Rai1. Ma chi è la coppia che si nasconde all'interno di questa ...Seconda puntata de Il2023 questa sera, sabato 25 marzo, in diretta su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. E tra le maschere che rivedremo, c'è quella del Criceto, che è in realtà è una criceta, dato che, ...

Il Cantante Mascherato: stasera arriva anche Nino Frassica per aiutare Insinna La Gazzetta dello Sport

Milly Carlucci torna a guidare i telespettatori alla scoperta delle tracce che possono svelare le misteriose identità nel secondo appuntamento con “Il cantante mascherato”, in onda sabato 25 marzo ...Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Il cantante mascherato, seconda puntata del game show condotto da Milly Carlucci: anticipazioni, maschere e giuria Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci ...