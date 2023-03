Il Cantante Mascherato 2023 eliminato seconda puntata | chi è stato smascherato il 25 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Lo studio di #CiaoMaschio apre le porte a #GeneGnocchi, #FrancescoProcopio e @fabiocaninoreal per parlare del senso… - ItaliaRai : 'Il cantante mascherato' 2^ puntata. Con @milly_carlucci, @insinnaflavio, @frafacchinetti, Christian De Sica,… - mazziotta91 : Credo che Il Cantante Mascherato era il programma per Cristiano Malgiolio come giurato in questo modo era sicuro an… - Lea_Sakura1 : questa puntata è un mattone @AmiciUfficiale mamma mia se sapessi che fra poco balla mattia avrei girato sul cantante mascherato #amici22 - arual812 : @Cheri39833577 Nel format originale 'Il cantante mascherato' è un gioco di investigazione che premia e porta fino a… -

... 'Ma per la messa in onda c'è da aspettare' Nell'ultima parte della puntata Marco Liorni, dopo un breve collegamento fatto con Milly Carlucci intervenuta dallo studio de Ilper ...Iva Zanicchi è stata ospite di Marco Liorni nella puntata di Italia Sì andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1. E la giurata de Ilha divertito tutti come sempre, soprattutto per la sua caratteristica principale, il non avere peli sulla lingua. E infatti a un certo punto le è scappata la parola 'tette'. E ...Non c'è ospitata di Iva Zanicchi senza risate: e nella puntata del programma di Marco Liorni andata in onda oggi pomeriggio su Rai1, sabato 25 marzo 2023, la giurata de Ilha divertito come sempre il pubblico, con la simpatia che la contraddistingue e, soprattutto, senza avere peli sulla lingua, tant'è che le è scappata la parola 'tette' , venendo ...

"Il Cantante Mascherato" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Nella seconda puntata del 25 marzo 2023 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Riccio, una delle dodici maschere di ...L'attore nella puntata di sabato 25 marzo de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è sicuro che sotto al costume dello scoiattolo canterino c'è proprio la showgirl.