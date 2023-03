Il Bayern ci riprova | quando esonerare l’allenatore fa vincere la Champions

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 25 marzo 2023) IlMonaco stupisce tutti ed esoneraJulian Nagelsmann, con i bavaresi che puntano allacome fatto in passato. Non se lo sarebbe aspettato davvero nessuno, ma alla fine il grandeMonaco ha deciso di sollevare dall’incarico Julian Nagelsmann. Considerato uno degli allenatori più moderni in Europa, ha pagato uno scarso rendimento in Bundesliga, con il secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund che è stato ritenuto un affronto dalla dirigenza. Julian Nagelsmann (Fonte: LaPresse)Eppure inLeague i tedeschi volavano, con otto vittorie in altrettante partite e la netta superiorità mostrata nei confronti di Barcellona, Inter e Paris Saint Germain. Ai quarti di finale contro il Chelsea ci sarà però Thomas Tuchel un tecnico che sa come si vince la ...