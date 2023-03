I vantaggi economici nascosti della direttiva Ue sulle case green (Di sabato 25 marzo 2023) Strasburgo, 19 gennaio 2023. Nell’aula del parlamento europeo prende la parola l’irlandese Ciàran Cuffe, e gli interpreti rimangono interdetti: il deputato verde, infatti, anziché parlare in inglese o in gaelico, usa l’italiano. Perché? Lo spiega lui stesso sul suo profilo Twitter: essendo il relatore della proposta di revisione della direttiva europea per la performance energetica degli edifici, della quale gli eurodeputati della destra italiana sono forsennatamente avversari, ha deciso di rivolgersi direttamente a loro e nella loro lingua, nella speranza che capiscano finalmente che la direttiva non rappresenta una «ecopatrimoniale» o una «tassa nascosta a carico delle famiglie», ma una incredibile occasione di crescita economica per il Paese e di risparmio per tutte le famiglie sui ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Strasburgo, 19 gennaio 2023. Nell’aula del parlamento europeo prende la parola l’irlandese Ciàran Cuffe, e gli interpreti rimangono interdetti: il deputato verde, infatti, anziché parlare in inglese o in gaelico, usa l’italiano. Perché? Lo spiega lui stesso sul suo profilo Twitter: essendo il relatoreproposta di revisioneeuropea per la performance energetica degli edifici,quale gli eurodeputatidestra italiana sono forsennatamente avversari, ha deciso di rivolgersi direttamente a loro e nella loro lingua, nella speranza che capiscano finalmente che lanon rappresenta una «ecopatrimoniale» o una «tassa nascosta a carico delle famiglie», ma una incredibile occasione di crescita economica per il Paese e di risparmio per tutte le famiglie sui ...

