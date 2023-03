I risultati dei nazionali nerazzurri di venerdì 24 marzo (Di sabato 25 marzo 2023) Diversi i nerazzurri in campo oggi. Matteo Ruggeri ha giocato tutti e 90 i minuti dell’amichevole che l’Under 21 azzurra ha vinto con la Serbia, 2-0 il risultato. Okoli è invece rimasto in panchina. Ademola Lookman ha giocato i primi 45? della partita che la Nigeria ha perso 1-0 con la Guinea Bissau. Jérémie Boga è invece sceso in campo al 72? della partita che la Costa d’Avorio ha vinto 3-1 su Comore. L’Olanda di Marten de Roon, in campo per i primi 67? del match, è stata infine superata 4-0 dalla Francia. Di seguito impegni e risultati di tutti i nerazzurri in Nazionale: ITALIA – Rafael Toloi e Giorgio Scalvini– Giovedì 23.03 Italia-Inghilterra 1-2 (Toloi in campo tutta la partita, Scalvini è rimasto in panchina)– Domenica 26.03 ore 20.45 Malta-Italia COSTA D’AVORIO – Jérémie Boga– venerdì 24.03 Costa d’Avorio-Comore ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 marzo 2023) Diversi iin campo oggi. Matteo Ruggeri ha giocato tutti e 90 i minuti dell’amichevole che l’Under 21 azzurra ha vinto con la Serbia, 2-0 il risultato. Okoli è invece rimasto in panchina. Ademola Lookman ha giocato i primi 45? della partita che la Nigeria ha perso 1-0 con la Guinea Bissau. Jérémie Boga è invece sceso in campo al 72? della partita che la Costa d’Avorio ha vinto 3-1 su Comore. L’Olanda di Marten de Roon, in campo per i primi 67? del match, è stata infine superata 4-0 dalla Francia. Di seguito impegni edi tutti iin Nazionale: ITALIA – Rafael Toloi e Giorgio Scalvini– Giovedì 23.03 Italia-Inghilterra 1-2 (Toloi in campo tutta la partita, Scalvini è rimasto in panchina)– Domenica 26.03 ore 20.45 Malta-Italia COSTA D’AVORIO – Jérémie Boga–24.03 Costa d’Avorio-Comore ...

