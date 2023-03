I Paesi nordici pronti a un accordo sulla difesa aerea congiunta: il piano contro la minaccia russa (Di sabato 25 marzo 2023) I comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno dichiarato di aver firmato una lettera di intenti per la creazione di una difesa aerea nordica unificata: lo scopo dell’alleanza è contrastare la crescente minaccia della Russia. “La mossa è stata innescata dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno”, ha detto a Reuters il comandante dell’aeronautica danese, il maggiore generale Jan Dam. La Norvegia ha 57 caccia F-16 e 37 caccia F-35 da mettere sul piatto. La Finlandia dispone di 62 jet F/A-18 Hornet e 64 F-35, mentre la Danimarca ha 58 F-16 e 27 F-35 ordinati. La Svezia ha più di 90 jet Gripens. “La nostra flotta combinata può essere paragonata a un grande paese europeo”, ha affermato Dam. Alla firma dell’accordo, ratificato nella base ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) I comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno dichiarato di aver firmato una lettera di intenti per la creazione di unanordica unificata: lo scopo dell’alleanza è contrastare la crescentedella Russia. “La mossa è stata innescata dall’invasionedell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno”, ha detto a Reuters il comandante dell’aeronautica danese, il maggiore generale Jan Dam. La Norvegia ha 57 caccia F-16 e 37 caccia F-35 da mettere sul piatto. La Finlandia dispone di 62 jet F/A-18 Hornet e 64 F-35, mentre la Danimarca ha 58 F-16 e 27 F-35 ordinati. La Svezia ha più di 90 jet Gripens. “La nostra flotta combinata può essere paragonata a un grande paese europeo”, ha affermato Dam. Alla firma dell’, ratificato nella base ...

