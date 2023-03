I Cinque Stelle denunciano i disagi della Circum e chiedono le dimissioni di De Gregorio (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Deputato del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Caramiello, ha condotto venerdì pomeriggio un tour a bordo della Circumvesuviana, la peggiore linea ferroviaria d’Italia, per documentare i disagi e le difficoltà incontrate dai pendolari. “Abbiamo chiesto le dimissioni di Umberto De Gregorio, amministratore delegato Eav, perché c’è una gestione chiaramente fallimentare negli ultimi 8 anni – spiega l’On. Alessandro Caramiello -. Abbiamo accertato in questi mesi la presenza di treni deragliati, rovinati, una situazione estremamente pericolosa. Ieri, insieme, al collega Gaetano Amato abbiamo percorso l’intera tratta della Circumvesuviana per dare un segnale forte ai cittadini: è il momento di un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Deputato del Movimento, Alessandro Caramiello, ha condotto venerdì pomeriggio un tour a bordovesuviana, la peggiore linea ferroviaria d’Italia, per documentare ie le difficoltà incontrate dai pendolari. “Abbiamo chiesto ledi Umberto De, amministratore delegato Eav, perché c’è una gestione chiaramente fallimentare negli ultimi 8 anni – spiega l’On. Alessandro Caramiello -. Abbiamo accertato in questi mesi la presenza di treni deragliati, rovinati, una situazione estremamente pericolosa. Ieri, insieme, al collega Gaetano Amato abbiamo percorso l’intera trattavesuviana per dare un segnale forte ai cittadini: è il momento di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hirtbello : @convivioblog Non è quello che facevano i cinque stelle che dicevano di non essere né di dx né di sx? E che si alle… - ILMARCHESE__ : RT @carettamc11: Anche l'#Istat certifica il fallimento dei governi a trazione Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Gli italiani… - Levati4 : @DiegoVardabasso @Uni91070952 Non credo che sia la maggioranza altrimenti alle ultime elezioni avrebbe vinto il mov… - RomanoR18524516 : @GaiaGherardelli Sono degli incoscienti, dei dilettanti allo sbaraglio , al livello dei cinque stelle per idiozia e incompetenza . - we_ci65 : RT @Miky3881: @Mov5Stelle I cinque stelle sono la feccia dell’Europa. #RussiaisATerroistState -

Lucarelli, bordate a Fagnani e Belve: 'Ecco tutto quello che non va' La giurata di Ballando con le Stelle, intervistata da DavideMaggio.it, aveva spiegato il motivo ... Cinque le puntate confezionate. Questi i numeri registrati 21 febbraio 2023 (Anna Oxa, Wanda Nara, ... Una partita senza partiti ... con le loro personalità e la loro storia o appartenenza, non si riesce a vedere la differenza tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia da una parte, tra PD, Azione, Italia Viva e Cinque stelle ... DOLCENERA Il brano fa parte dell'album "Le stelle non tremano " Supernovae": il nuovo lavoro contiene oltre a tutti i brani de "Le stelle non tremano" ed a "Ora o mai più (le cose cambiano)", altre cinque ... La giurata di Ballando con le, intervistata da DavideMaggio.it, aveva spiegato il motivo ...le puntate confezionate. Questi i numeri registrati 21 febbraio 2023 (Anna Oxa, Wanda Nara, ...... con le loro personalità e la loro storia o appartenenza, non si riesce a vedere la differenza tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia da una parte, tra PD, Azione, Italia Viva e...Il brano fa parte dell'album "Lenon tremano " Supernovae": il nuovo lavoro contiene oltre a tutti i brani de "Lenon tremano" ed a "Ora o mai più (le cose cambiano)", altre... Ipoteca a 5 Stelle - ilGiornale.it ilGiornale.it Cinque pianeti in allineamento: uno spettacolo celeste imperdibile Il giorno ideale sarà il prossimo 28 marzo per osservare un allineamento di cinque pianeti, tutti nello stesso pezzetto di cielo: un fenomeno astronomico che prende anche il nome di… Leggi ... Guerra Ucraina, Conte: "Rischio che deflagri un conflitto mondiale" Questo significa distruzione totale. Quindi bisogna essere lungimiranti". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Matera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... Il giorno ideale sarà il prossimo 28 marzo per osservare un allineamento di cinque pianeti, tutti nello stesso pezzetto di cielo: un fenomeno astronomico che prende anche il nome di… Leggi ...Questo significa distruzione totale. Quindi bisogna essere lungimiranti". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Matera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...