Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il poster e la data d’uscita del prequel (Di sabato 25 marzo 2023) Ecco il nuovo poster italiano e la data d'uscita di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, l'atteso prequel della saga di Hunger Games. Lionsgate ha appena pubblicato il poster e svelato la data di uscita nelle sale cinematografiche di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente: negli Stati Uniti il prequel della saga ispirata ai romanzi di Suzanne Collins arriverà il 17 novembre 2023, mentre in Italia sarà disponibile un giorno prima, il 16 novembre. Il film è tratto dal celebre romanzo scritto dalla Collins, diretto nuovamente da Francis Lawrence, sarà ambientato ben 64 anni prima degli eventi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 marzo 2023) Ecco il nuovoitaliano e lad'uscita didell'Usignolo e del, l'attesodella saga di. Lionsgate ha appena pubblicato ile svelato ladi uscita nelle sale cinematografiche didell'Usignolo e del: negli Stati Uniti ildella saga ispirata ai romanzi di Suzanne Collins arriverà il 17 novembre 2023, mentre in Italia sarà disponibile un giorno prima, il 16 novembre. Il film è tratto dal celebre romanzo scritto dalla Collins, diretto nuovamente da Francis Lawrence, sarà ambientato ben 64 anni prima degli eventi ...

