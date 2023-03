Hai fatto la revisione della macchina nel 2022? Hai diritto ad un bonus, ma fai presto, sta per scadere (Di sabato 25 marzo 2023) Non sono in molti a sapere che la revisione dell’auto effettuata nel 2022 può dare diritto ad un bonus: ecco come richiederlo ma, attenzione, i tempi stringono Tra le spese che hanno subito un aumento dovuto all’inflazione mixata all’incremento dei costi delle materie prime vi è anche quella relativa alla revisione dell’auto. Un intervento obbligatorio per legge, al quale dunque non è possibile sfuggire. bonus revisione auto, come richiederlo a quanto ammonta (Ilovetrading.it)Purtroppo il costo è aumentato sia che la si effettui presso un’officina autorizzata, sia che si opti per la più economica Motorizzazione Civile e non si tratta di spiccioli ma di un incremento dei prezzi abbastanza importante dal momento che siamo passati a 54,95 euro (se fatta alla ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 marzo 2023) Non sono in molti a sapere che ladell’auto effettuata nelpuò daread un: ecco come richiederlo ma, attenzione, i tempi stringono Tra le spese che hanno subito un aumento dovuto all’inflazione mixata all’incremento dei costi delle materie prime vi è anche quella relativa alladell’auto. Un intervento obbligatorio per legge, al quale dunque non è possibile sfuggire.auto, come richiederlo a quanto ammonta (Ilovetrading.it)Purtroppo il costo è aumentato sia che la si effettui presso un’officina autorizzata, sia che si opti per la più economica Motorizzazione Civile e non si tratta di spiccioli ma di un incremento dei prezzi abbastanza importante dal momento che siamo passati a 54,95 euro (se fatta alla ...

