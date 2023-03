Hadzibegic (CT Bosnia): «Dzeko ancora da capire, pronto a inserirlo!» (Di sabato 25 marzo 2023) Faruk Hadzibegic in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Bosnia e Slovacchia ha aggiornato riguardo le condizioni di Edin Dzeko. INCERTO – Hadzibegic ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko: «Il medico domani cercherà di capire meglio la sua situazione, dopodiché sapremo come comportarci. Tutti gli altri giocatori stanno meglio, anche Kolasinac. Qualora dovesse tornare disponibile allora cambierò le mie scelte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Farukin conferenza stampa alla vigilia della sfida trae Slovacchia ha aggiornato riguardo le condizioni di Edin. INCERTO –ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Edin: «Il medico domani cercherà dimeglio la sua situazione, dopodiché sapremo come comportarci. Tutti gli altri giocatori stanno meglio, anche Kolasinac. Qualora dovesse tornare disponibile allora cambierò le mie scelte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

