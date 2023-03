H?r Fest in provincia di Piacenza; Tullio Solenghi a Milano; Crocevie di Teatro e carcere a Bologna; Fotoromanzo Testori Immagini di una vita a Novate Milanese MI

Leggi su iodonna

(Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il successo ottenuto con il progetto Non è tutto Rosa On the Road, versione itinerante dell’omonimo podcast che racconta le donne e le loro storie, nasce oggi H?r: unival volto a dare voce ai sogni di tutte loro. Alcune ragazze della community “Non è tutto rosa” Leggi anche › Le spagnole al comando in un Paese machista › Donne in magistratura, 60 anni di traguardi inaspettati Il desiderio di unire, ascoltare e raggiungere sempre più donne che necessitano di supporto, sono da sempre la linfale di Non è tutto rosa, che quest’anno ha deciso di organizzare per la sua prima volta unival di due giornate, che si terrà il 25 ...