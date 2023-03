Gwyneth Paltrow alla sbarra per processo su incidente di sci (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Gwyneth Paltrow è salita sul banco dei testimoni venerdì nel processo civile che la vede accusata di essersi schiantata per negligenza contro un ottico optometrista in pensione nel 2016, causandogli presumibilmente danni duraturi. L’attrice, presente nell’aula di Park City nello Utah, ha ascoltato le deposizioni dei testimoni chiamati dagli avvocati che rappresentano il suo accusatore, Terry Sanderson. E ha ribadito di non essere responsabile dell’incidente. I ricordi di Paltrow e Sanderson sull’evento sono quasi completamente diversi. I giurati devono decidere se Paltrow abbia agito con negligenza durante l’incidente. Durante la testimonianza, Paltrow ha mantenuto la sua posizione e ha raccontato di aver detto a Sanderson: “Hai ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) –è salita sul banco dei testimoni venerdì nelcivile che la vede accusata di essersi schiantata per negligenza contro un ottico optometrista in pensione nel 2016, causandogli presumibilmente danni duraturi. L’attrice, presente nell’aula di Park City nello Utah, ha ascoltato le deposizioni dei testimoni chiamati dagli avvocati che rappresentano il suo accusatore, Terry Sanderson. E ha ribadito di non essere responsabile dell’. I ricordi die Sanderson sull’evento sono quasi completamente diversi. I giurati devono decidere seabbia agito con negligenza durante l’. Durante la testimonianza,ha mantenuto la sua posizione e ha raccontato di aver detto a Sanderson: “Hai ...

