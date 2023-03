GUIDA TV 25 MARZO 2023: AMICI, IL CANTANTE MASCHERATO, IL CLASSICO PULP FICTION (Di sabato 25 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Il CANTANTE MASCHERATO Talent con Milly Carlucci 00.30 – Ciao Maschio Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.30 – AMICI di Maria De Filippi Talent con Maria De Filippi 00.55 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – FBI (1°Tv) Serie Tv S5E6 22.10 – FBI International (1°Tv) Serie Tv S2E6 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Animali Fantastici e Dove Trovarli #2 Film 00.05 – Dragon Trainer Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21.45 – Sapiens: Un Solo Pianeta Doc. con Mario Tozzi00.00 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – PULP ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – IlTalent con Milly Carlucci 00.30 – Ciao Maschio Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.30 –di Maria De Filippi Talent con Maria De Filippi 00.55 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – FBI (1°Tv) Serie Tv S5E6 22.10 – FBI International (1°Tv) Serie Tv S2E6 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Animali Fantastici e Dove Trovarli #2 Film 00.05 – Dragon Trainer Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21.45 – Sapiens: Un Solo Pianeta Doc. con Mario Tozzi00.00 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 –...

