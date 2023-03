Guerra Ucraina | Conte | Rischio che deflagri un conflitto mondiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - BelpietroTweet : L’arrivo in Ucraina dei famigerati proiettili scatena i giornalisti con l’elmetto. Per Fubini «non c’è certezza» ch… - Giorgiolaporta : 7600 militari italiani ammalati di #cancro, dei quali 400 morti a causa dell'#URANIOImpoverito e oggi siamo dalla s… - agnello_mario : RT @agnello_mario: @fattoquotidiano L'Ucraina non e cappuccetto rosso e una feroce dittatura slava camuffata da democrazia che sta facendo… - agnello_mario : @fattoquotidiano L'Ucraina non e cappuccetto rosso e una feroce dittatura slava camuffata da democrazia che sta fa… -

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte , ha risposto alle domande dei cronisti appena giunto in Basilicata per l'assemblea regionale del movimento. Sul conflitto inConte ha ribadito la necessità di un percorso deciso verso la pace: 'Non riteniamo che la soluzione che sia continuare con l'escalation, il rischio è che deflagri un conflitto mondiale che ...Matera, 25 marzo 2023 "Non riteniamo che la soluzione sia continuare a perseguire questa strategia militare fondata sull'escalation con armi sempre più sofisticate. C'è il rischio che deflagri un ...Nuovi guai per chi non si pone sulla linea dettata dal Cremlino sullain. La polizia russa ha inserito un ex autore di discorsi per il presidente Vladimir Putin in una lista di ricercati per sospetti crimini. Abbas Gallyamov - riferisce il Guardian - ha ...

Guerra Ucraina Russia, news. Media: Mosca ridimensiona piani per offensiva primavera. LIVE Sky Tg24

"Non riteniamo che la soluzione sia continuare a perseguire questa strategia militare fondata sull'escalation con armi sempre più sofisticate. C'è il rischio che deflagri un conflitto mondiale, che ci ...Sul conflitto in Ucraina Conte ha ribadito la necessità di un percorso deciso verso la pace: “Non riteniamo che la soluzione che sia continuare con l’escalation, il rischio è che deflagri un conflitto ...