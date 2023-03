Guerra Ucraina, Biden: “Cina non ha dato armi a Russia” (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non sottovaluto la Cina né la Russia ma penso che abbiamo abbondantemente sopravvalutato” la loro alleanza. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che risponde così alle domande sul rapporto tra Russia e Cina dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca e gli incontro con Vladimir Putin al Cremlino. “Sono 3 mesi che parliamo” del possibile contributo di Pechino alla Guerra condotta dalla Russia in Ucraina ma i cinesi “non hanno ancora fornito” armi a Mosca, dice Biden, a Ottawa, in conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau. “Non significa che non lo faranno. Ma non lo hanno ancora fatto”, dice il presidente degli Stati Uniti. “E se qualcosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non sottovaluto lané lama penso che abbiamo abbondantemente sopravvalutato” la loro alleanza. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe, che risponde così alle domande sul rapporto tradopo la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca e gli incontro con Vladimir Putin al Cremlino. “Sono 3 mesi che parliamo” del possibile contributo di Pechino allacondotta dallainma i cinesi “non hanno ancora fornito”a Mosca, dice, a Ottawa, in conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau. “Non significa che non lo faranno. Ma non lo hanno ancora fatto”, dice il presidente degli Stati Uniti. “E se qualcosa ...

