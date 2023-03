Guerra in Ucraina, il capo del gruppo Wagner contraddice il resoconto del Cremlino sul conflitto (Di sabato 25 marzo 2023) Il capo della famigerata forza mercenaria Wagner smentisce apertamente gli aspetti chiave della narrazione della Russia sulla Guerra in Ucraina, secondo l’Istituto statunitense per lo studio della Guerra (ISW). Yevgeny Prigozhin ha negato che il Cremlino stia combattendo la Nato e si è chiesto se ci siano effettivamente nazisti in Ucraina. Il governo di Putin ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Ildella famigerata forza mercenariasmentisce apertamente gli aspetti chiave della narrazione della Russia sullain, secondo l’Istituto statunitense per lo studio della(ISW). Yevgeny Prigozhin ha negato che ilstia combattendo la Nato e si è chiesto se ci siano effettivamente nazisti in. Il governo di Putin ... TAG24.

